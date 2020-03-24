Apple App Store будет доступен еще в 20 странах

Компания Apple объявила, что в следующем месяце App Store будет запущен в 20 новых странах, в результате чего общее количество государств, в которых работает магазин приложений, достигнет цифры 155.

В список вошли следующие страны: Афганистан, Габон, Кот-д’Ивуар, Грузия, Мальдивские Острова, Сербия, Босния и Герцеговина, Камерун, Ирак, Косово, Ливия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Науру, Руанда, Тонга, Замбия и Вануату.

Apple представила свой фирменный магазин приложений в 2008 году. На момент открытия в App Store было доступно менее 1000 игр и приложений. За первый месяц существования их количество выросло в 4 раза, а через год, App Store насчитывал уже более 65 тыс. приложений.

Перед тем, как попасть в App Store, все приложения проходят строгую модерацию, что дает компании Apple право заявлять, что ее магазин приложений является одним из самых безопасных в индустрии.