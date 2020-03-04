04.03.2020

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AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных смартфонов февраля

Xiaomi Mi 10 Pro AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных смартфонов, которые были представлены в феврале.

Лидирующие позиции занимают флагманские смартфоны компании Xiaomi. На первом месте модель Mi 10 Pro с 12 Gb оперативной и 512 Gb постоянной памяти, построенная на базе процессора Snapdragon 865. Результат — 594069 баллов.

Второе место заняла младшая версия топового устройства Xiaomi — Mi 10 на аналогичном процессоре, с результатом 564327 баллов. Тройку лидеров замыкает Vivo iQOO Neo 855 с 503407 баллами.

Четвертое и пятое место досталось Vivo iQOO Pro 5G и OnePlus 7T, набравшие 500852 и 496009 баллов соответственно.

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