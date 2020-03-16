Анонсирован бюджетный смартфон Nokia C2

Компания HMD Global анонсировала недорогой смартфон Nokia C2 Android Go Edition, который является приемником Nokia C1. Аппарат получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9.

Новинка оснащена четырехъядерной однокристальной системой Unisoc с частотой 1,4 GHz. Объем оперативной памяти составляет 1 Gb, флеш-накопитель вместимостью 16 Gb с возможностью расширения до 64 Gb за счет карты microSD.

В тыльной части установлена 5 Мп камера с максимальной диафрагмой f/2,2. Фронтальная камера разрешением 5 Мп.

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Смартфон функционирует под управлением операционной системы Android 9.0 (Pie) Go Edition.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 2800 мА·ч. Оснащение включает — 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, FM-тюнер, 3,5-мм гнездо для наушников, Micro-USB и кнопка запуска голосового помощника Google Assistant. Габариты составляют 154,8 × 75,59 × 8,85 мм, вес — 161 гр.

Стоимость смартфона Nokia C2 станет известна во время презентации, которая состоится 19 марта в Лондоне.