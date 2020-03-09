10.03.2020

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Американская электростанция добывает биткоины, используя избыточную энергию

энергию

Электростанции, работающие на природном газе, не всегда могут сохранить избыточную энергию, чтобы использовать ее позже. Эти отходы сжигаются или выбрасываются в атмосферу. Одна из электростанций в штате Нью-Йорк (США) Greenidge Generation запустила уникальный проект — использование избыточной энергии для майнинга криптовалюты.

С этой целью была модернизирована утилизационная установка для природного газа площадью 6 тыс. м2, где было размещено 7 тыс. блоков для майнинга биткоинов. Администрация электростанции Greenidge Generation отметила, что они получают около 14 МВт электроэнергии и генерируют примерно 5,5 биткоина в день, что по нынешнему курсу составляет порядка 45 тыс. долларов.

Сообщается, что для реализации этого проекта понадобилось 4 месяца и 65 млн. долларов, полученных от партнера, частной инвестиционной компании Atlas Holdings.

Greenidge Generation надеется в будущем увеличить мощность майнинговой фермы с нынешних 14 МВт до 106 МВт.

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