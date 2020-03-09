10.03.2020

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Amazon запускает продажу технологии для магазинов без касс другим ритейлерам

Amazon Go

Компания Amazon планирует сегодня объявить о запуске нового бизнеса по продаже другим ритейлерам своей технологии для магазинов без касс, сообщает агентство Reuters.

Новый сервис получил название Just Walk Out. Компания отмечает, что у нее уже есть несколько подписанных контрактов с клиентами, имена которых пока не разглашаются.

По оценкам американской венчурной фирмы Loup Ventures, сеть магазинов Amazon Go превратила покупку без кассовых аппаратов в мейнстрим, а рынок розничной торговли без кассиров, одно из самых распространенных направлений торговой индустрии США, может увеличиться до 50 млрд. долларов.

Дополнительным плюсом спроса на это предложение будет увеличение использования сервисов облачных вычислений Amazon Web Services, лежащих в основе ее системы продаж без касс.

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