Alphabet пожертвует более 800 млн долларов на борьбу с короновирусом

Холдинг Alphabet пожертвует более 800 млн. долларов на борьбу с пандемией коронавируса — в виде средств на производство предметов медицинского назначения и в виде кредитов на рекламу для правительственных и медицинских организаций и предприятий.

Вспышка коронавируса перегрузила системы здравоохранения во всем мире и привела к нехватке средств защиты и медицинского оборудования, включая маски для лица и аппараты искусственной вентиляции легких. По словам гендиректора Alphabet, она работает с Magid Glove and Safety над выпуском 2-3 млн. масок и окажет финансовую поддержку процессу расширения производства медицинских аппаратов и средств индивидуальной защиты.

Alphabet предоставит возможность бесплатно показывать рекламу в Google на сумму 340 млн. долларов малым и средним предприятиям, и 250 млн. долларов — Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и правительственным учреждениям.