AKG N400: TWS-наушники с системой активного шумоподавления

Компания AKG, принадлежащая Samsung, представила новую модель беспроводных наушников AKG N400.

TWS-гарнитура оснащена 8.2 мм драйверами (диапазон частот 10 Hz — 20 kHz) и аккумуляторами, емкости которых хватит примерно на 6 часов в режиме воспроизведения, а с учетом емкости АКБ комплектного кейса — до 12 часов. Есть поддержка быстрой зарядки — 10 минут в футляре хватит на 1 час работы. С включенной системой активного шумоподавления время работы уменьшается до 5 часов.

AKG N400 получили систему активного шумоподавления с функциями Ambient Aware и TalkThru, пропускающими окружающий звук при необходимости обратиться к собеседнику или оценить дорожную обстановку, не вынимая вкладыши из ушей. Управление аксессуаром осуществляется с помощью сенсорных панелей на корпусе. Поддерживается работа с голосовыми ассистентами Bixby, Google Assistant и Siri. Корпус наушников защищен от влаги по стандарту IPX7.

Наушники AKG N400 в черной, серебристой и синей расцветках уже поступили в продажу в Южной Корее по цене 187 долларов.