Акции EPAM, Google, Facebook упали из-за нефти и коронавируса

Сегодня произошел обвал котировок на мировых фондовых рынках. Он коснулся, в том числе, ИТ-компаний, пишет dev.by. Акции EPAM на открытии торгов (по данным marketbeat.com) на Нью-Йоркской фондовой бирже упали с 226 до 208 долларов (падение почти на 9%). Последний раз до такого уровня цена акций опускалась в середине декабря прошлого года. В ходе сегодняшних торгов цена поднималась до 215 долларов, но на момент публикации снизилась до 213 долларов.

Стоимость акции Facebook на бирже NASDAQ сегодня в ходе торгов опускалась до 165,67 (падение более чем на 9%). В ходе торгов цена повышалась до 172,02 доллара. Сейчас акции торгуются примерно в районе 171,4 доллар.

Акции Google на NASDAQ сегодня в ходе торгов подешевели на 100 долларов — до 1200,1 доллара, позже их цена выросла до 1240 долларов.

Обвал рынков произошел после резкого падения цен на нефть: баррель Brent в ночь на 9 марта подешевел до 30 долларов после разрыва сделки ОПЕК и России по сокращению добычи углеводородов. Рынки в США открылись сегодня «обвалом», пишет Bloomberg. Индекс S&P 500 в первые минуты упал на 6,9%, Dow Jones на 7%. После падения S&P 500 торги приостановили на 15 минут. Европейские индексы на открытии торгов 9 марта также падали: британский FTSE 100 до 8,8%, общеевропейский Stoxx 600 — до 7%.

По мнению главного экономиста Института международных финансов США Робина Брукса, еще одна причина обвального падения котировок на фондовых биржах — неопределенность, связанная со вспышкой коронавируса.