Adobe предоставляет бесплатный доступ к Creative Cloud студентам и учителям из-за пандемии коронавируса

Компания Adobe объявила, что предоставит бесплатный доступ учащимся и преподавателям к приложениям Creative Cloud на дому из-за растущего объема дистанционного обучения в связи с пандемией COVID-19. Бесплатное использование предоставляется при условии, что учащийся имел доступ к приложениям Creative Cloud только в учебном заведении.

Чтобы получить временную лицензию на использование программного обеспечения Adobe Creative Cloud в домашних условиях, необходимо, чтобы ИТ-администратор учебного заведения направил заявку в Adobe, используя форму на сайте компании. После предоставления доступа пользователи смогут работать из дома удаленно в приложениях Creative Cloud до 31 мая 2020 года или до тех пор, пока их учебное заведение не заработает в нормальном режиме (в зависимости о того, что произойдет раньше).

Сообщается, что первоначальный запрос о помощи поступил от профессоров Сиракузского университета, которые пытались найти выход в сложившейся ситуации временного закрытия вуза.

Помимо бесплатного домашнего доступа к Adobe Creative Cloud для студентов и преподавателей, ранее компания Adobe объявила, что предоставит приложение для веб-конференций Adobe Connect бесплатно для всех пользователей до 1 июля 2020 года. Это решение было принято, чтобы способствовать организации удаленной работы и обучения, а также с целью помощи медицинским и государственным учреждениям координировать свои усилия в режиме реального времени.