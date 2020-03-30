Abbott ID NOW позволяет выявить коронавирус (COVID-19) всего за 5 минут

Компания Abbott сообщила о получении разрешения от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на использование в экстренных случаях своей мини-лаборатории ID NOW. Устройство способно уже через 5 минут дать результаты при проверке человека на коронавирусную инфекцию (COVID-19), а абсолютно точный диагноз выдает за 13 минут. Кроме того, это один из немногих тестов такого рода, который можно использовать вне стен специализированной клиники, например, можно установить в кабинете врача-терапевта. Компактный прибор Abbott ID NOW размером со средний тостер, весит около 3 кг.

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Ключом является использование молекулярного тестирования — ищется небольшой характерный участок РНК вируса SARS-CoV-2 в биоматериале, взятом у пациента, а не антитела, как другие тесты. Другие методы могут занять часы или дни.

Молекулярное тестирование COVID-19 в медицинских учреждениях позволит значительно расширить охват тестирования и сократить время на получение результата. Прибор полезен даже в том случае, если не используется для диагностики COVID-19: с его помощью можно диагностировать гриппы A и B (например, H5N1 – «птичий грипп») и респираторно-синцитиальный вирус.

Abbott уже заявила о наращивании производства ID NOW со следующей недели и рассчитывает поставлять 50 тыс. тестов в день в США.