АBB предоставила своим заказчикам бесплатный доступ к цифровым сервисам

Во время беспрецедентного кризиса, связанного с коронавирусной пандемией, бизнес-подразделение «Робототехника и дискретная автоматизация» компании АBB работает над тем, чтобы помочь заказчикам и партнерам сохранить производственные линии и помочь предприятиям продолжить работу, пока многие сотрудники вынуждены работать из дома.

С 27 марта бизнес-подразделение «Робототехника и дискретная автоматизация» АBB предоставляет для заказчиков ключевые программные услуги до конца 2020 года бесплатно.

Заказчики и партнеры компании могут воспользоваться цифровыми решениями, которые позволяют удаленно управлять производственными линиями и поддерживать работу роботизированных систем с оптимальной производительностью при меньшем взаимодействии с человеком. Учитывая необходимость в ограничении контактов на близком расстоянии и удаленной работе, это стало особенно актуально. Цифровые инструменты помогут заказчикам подготовиться к реализации проектов, которые они продолжат внедрять, как только все вернутся на рабочие места.

Программное обеспечение, предоставляемое бесплатно, включает в себя: