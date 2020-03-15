Исследование Dell Technologies: 82% опрошенных компаний пострадали от кибератак и происшествий

Краткий обзор исследования Dell Technologies Global Data Protection Index 2020 Snapshot, проведенного в 2020 году, показывает, что в среднем объем данных организаций увеличился по сравнению с прошлым годом на 40%. Значительный рост данных порождает закономерные сложности. Абсолютное большинство (81%) респондентов отметило, что текущие решения для защиты данных, не отвечают будущим потребностям бизнеса. Этот обзор является продолжением исследования Global Data Protection Index, которое проводится раз в два года. Он представляет результаты опроса 1000 ИТ-руководителей из 15 стран, которые работают в государственных и частных организациях с более чем 250 сотрудниками, о влиянии этих проблем и передовых технологий на готовность компаний к защите данных. Результаты также показывают положительные изменения, так как большее число организаций — 80% в 2019 году против 74% в 2018 году — понимают ценность своих данных и извлекают или планируют извлекать из них выгоду.

«Данные — это жизненная энергия бизнеса и ключ к цифровому преобразованию организации, — говорит Бет Фален (Beth Phalen), президент подразделения по защите данных Dell Technologies. — Мы вступаем в новое десятилетие цифровых данных, и нам необходимы надежные и современные стратегии защиты данных, которые помогут бизнесу принимать взвешенные и оперативные решения и бороться с последствиями дорогостоящих сбоев».

Существенное увеличение дорогостоящих сбоев

Согласно исследованию, сейчас организации управляют 13,53 петабайтами (Пб) данных, что на 40% больше чем в среднем 2018 году (9,7 Пб) и на 831% больше чем в 2016 году (1,45Пб). Наибольшую опасность для этих данных представляет растущее число инцидентов: от кибератак до потери данных и простоя систем. Большинство организаций (82% в 2019 году по сравнению с 76% в 2018 году) заявляет, что пострадало от таких происшествий в последний год. Еще 68% беспокоятся, что их организация столкнется с таким происшествием в течение следующих 12 месяцев.

Еще большую озабоченность вызывает то, что организации, использующие больше одного поставщика решений по защите данных, примерно в два раза больше подвержены риску кибератак (так процент подверженности риску кибер атак составляет 39% для компаний с двумя или более поставщиками в сравнении с 20% для компаний с одним поставщиком). При этом использование услуг нескольких поставщиков становится все более популярным. Например, 80% организаций выбирают решения по защите данных от двух и более провайдеров, что на 20% выше, чем в 2016 году.

Стоимость восстановления после сбоев также быстро растет. Средняя стоимость простоя увеличилась с 2018 по 2019 года на 54%, таким образом, оценочная стоимость выросла с $526,845 в 2018 году до $810,018 в 2019 году. Оценочная стоимость утечки данных также повысилась с $995,613 в 2018 году до $1,013,075 в 2019 году. Эта стоимость значительно выше для организаций, которые используют более одного провайдера защиты данных — в среднем стоимость простоя выше в два раза, а стоимость утечки — в пять.

Современные технологии усложняют решения по защите данных

Развитие современных технологий и формирование цифровой среды заставляет организации учиться использовать эти технологии для достижения лучших результатов. Исследование показывает, что почти каждая организация инвестирует в новые развивающиеся технологии. Самые популярные из них — это облачные приложения (58%); искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) (53%); облачные услуги по программному обеспечению (SaaS) (51%); 5G и облачная Edge инфраструктура (49%); Интернет вещей/конечные точки (36%).

Однако почти три четверти (71%) респондентов полагают, что современные технологии создают больше сложностей для защиты данных, а 61 % отметили, что новые технологии представляют риск для нее. Более половины компаний, которые используют новые развивающиеся технологии, стараются найти эффективные решения защиты данных, которые бы соответствовали их нуждам, включая:

5G и облачные Edge инфраструктура (67 %),

платформы МО и ИИ (64%),

облачные приложения (60%),

Интернет вещей и конечные точки (59%),

роботизированная автоматизация процессов (56%).

В ходе исследования 81% респондентов заявили, что решения для защиты данных, действующие в организации на данный момент, не справятся с проблемами бизнеса в будущем. Респонденты испытывают неуверенность относительно следующих сфер:

восстановления данных после кибератак (69%),

восстановления данных после их утечки (64%),

соответствия требованиям местного законодательства по управлению данными (62%),

соответствия задачам служб резервного копирования и восстановления (62%).

Защита данных работает вместе с облаком

При развертывании новых приложений для бизнеса и в рамках защиты рабочей нагрузки (включая контейнеры, облачные приложения и SaaS) компании используют сочетание различных облачных технологий. Исследования показывают, что организации предпочитают использовать публичное облако/SaaS (43%), гибридное облако (42%) и частное облако (39%) в качестве среды для размещения новых приложений. Кроме того, 85% опрошенных организаций заявили очрезвычайной важности обеспечения сохранности облачных приложений со стороны поставщиков решений для защиты данных.

В связи с тем, что большое количество данных проходит через Edge среду, многие респонденты предпочитают использовать облачное резервное копирование для управления и защиты данных, созданных в Edge сетях. При этом 62% выбрали для размещения решений частное облако и 49% — публичное облако.