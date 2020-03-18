Компания Softprom запускает сервис бесплатной поддержки подключения бизнеса и учебных заведений к удаленной работе

Понимая важность оперативного построения удаленной работы, дистанционного обучения и свалившегося потока информации, компания Softprom — VAD IT Distributor, запускает сервис бесплатной поддержки подключения бизнеса и учебных заведений к безопасной удаленной работе. Цель компании — свести к нулю ваши затраты на подключение удаленной работы бизнеса и дистанционного обучения, а также помочь с оперативным запуском. Дистрибьютор мониторит и агрегируем лучшие предложения от всех мировых лидеров IТ-индустрии. Предложения будут дополняться.

Adobе Creative Cloud | Бесплатный доступ до 31.05.20 | Education | Совместная работа с дизайном

Предоставляется бесплатный доступ к приложениям Creative Cloud учащимся и преподавателям на дому до 31.05.20, из-за растущего объема дистанционного обучения в связи с пандемией COVID-19 Подробнее здесь.

Adobе Connect | Бесплатный доступ до 01.07.20 | Все компании | Видео конференц-связь

Предоставляется бесплатный доступ до 01.07.20 для всех типов компаний. Adobe Connect — отличное решение для проведения безопасных онлайн-встреч, тренингов и виртуальных классов. Подробнее здесь.

AWS Activate | Бесплатный доступ | Стартапы | Быстрый запуск облачной ИТ-инфраструктуры

Программа AWS Activate специально разработана для начинающих предпринимателей. Бесплатно предоставляет ресурсы, инструменты и экспертизу команды AWS. Творите вашу ИТ-инфраструктуру в облаке бесплатно. Подробнее здесь.

Allplan BIMPLUS | Бесплатно базовая версия | Все компании | Облачное хранилище, технический документооборот

Бесплатно базовая версия облачного хранилища для любых файлов, облачный технический документооборот (выгрузка проектов напрямую из Allplan или Revit, загрузка файлов проектов через IFC, проверка коллизий и др. возможности, базовая бесплатная версия 2Гб). Подробнее здесь.

Barracuda CloudGen Firewalls | Бесплатно 30 дней | Все компании | Удаленная безопасная работа

Доступ к решению для организации безопасного удаленного доступа. Доступен не только VPN под любые требования — Site to Site VPN, SSL VPN, а также функционал NAC в разрезе VPN. Бесплатно доступна версия на 30 дней. Подробнее здесь.

Cisco Webex | Бесплатно | Все компании | Видео конференц-связь

Бесплатный доступ для проведения онлайн-встреч со 100 участниками. HD-видео, совместное использование экрана. Подробнее здесь.

Cisco Umbrella | Бесплатно до 1.07.20 | Все компании | Безопасная удаленная работа

Cisco Umbrella блокирует опасные ссылки, независимо от того, подключен сотрудник к сети или нет. Umbrella разворачивается с облака, позволяет программе защитить пользователей за считанные минуты, где бы они ни были. Доступен бесплатный расширенный доступ до 01.07.20. Подробнее здесь.

Cisco Duo Security | Бесплатно до 1.07.20 | Все компании | Безопасная удаленная работа

Позволяет организациям проверять личность пользователей и устанавливать доверие к устройствам, прежде чем открыть доступ к приложениям. Модель безопасности с нулевым доверием снижает количество возможных атак и уменьшает риск. Доступен бесплатный расширенный доступ доступ до 01.07.20. Подробнее здесь.

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client | Бесплатно до 1.07.20 | Все компании | Безопасная удаленная работа

Дает возможность работать с любого места, используя ноутбук компании или личное мобильное устройство. Обеспечиваются наблюдения и контроль пользователей и комплектующих, подключенных к инфраструктуре организации. Чтобы начать работу с AnyConnect или получить бесплатную временную лицензию на виртуальный VPN-шлюз ASAv, напишите запрос на электронный адрес [email protected].

CyberArk CorePAS | Бесплатно 30 дней | Все компании | Контроль привилегированных учетных записей

CorePAS помогает эффективно управлять привилегированными учетными записями и правами доступа, активно отслеживает и контролирует активность привилегированных учетных записей, интеллектуально выявляет подозрительные действия и быстро реагирует на угрозы. Бесплатный доступ на месяц. Подробнее здесь.

CyberArk Alero | Бесплатно 30 дней | Все компании | Безопасное удаленное подключение поставщиков

Быстрый, удобный и безопасный привилегированный доступ для удаленных поставщиков, которым необходимо работать с критически важными внутренними системами под управлением CyberArk. Облачная многофакторная аутентификация, предлагаемая Alero, использует биометрические возможности смартфонов, которые, в свою очередь, позволяют авторизованным удаленным поставщикам своевременно получать защищенный привилегированный доступ при помощи функции распознавания лица или касания пальца. Бесплатный доступ на месяц. Подробнее здесь.

CyberArk Endpoint Privilege Manager | Бесплатно 30 дней | Все компании | Безопасность привилегированных учетных записей

Позволяет организациям блокировать и сдерживать атаки на конечных точках, снижая риск кражи информации или ее шифрования в целях получения выкупа. Также позволяет применять к ИТ-администраторам детализированные политики минимальных привилегий, помогая эффективно разграничивать обязанности на серверах Windows. Бесплатный доступ на месяц. Подробнее здесь.

Citrix Virtual Apps & Desktops | Бесплатно до 90 дней | Все компании | Доставка удаленных десктопов и приложений

Citrix Virtual Apps & Desktops — безопасная доставка приложений и рабочих столов независимо от устройства, которое вы используете. Доступна бесплатная версия до 90 дней. Подробнее здесь.

Citrix Endpoint Management | Бесплатно 30 дней | Все компании | Безопасная работа с мобильных устройств

Комплексный подход в управлении мобильностью предприятия, в том числе и единое управление конечными точками и мобильными приложениями. Доступна бесплатная версия 30 дней. Подробнее здесь.

Citrix Content Collaboration | Бесплатно 30 дней | Все компании | Безопасный обмен файлами

Сотрудники смогут осуществлять доступ к файлам, их синхронизацию и безопасно обмениваться ими в любом месте и на любом устройстве. Доступна бесплатная версия 30 дней. Подробнее здесь.

Citrix ADC Gateway | Бесплатно 30 дней | Все компании | Безопасный доступ к рабочим местам

Citrix Gateway предоставляет пользователям безопасный доступ и единый вход во все необходимые для продуктивной работы виртуальные, SaaS- и веб-приложения. Доступна бесплатная версия 30 дней. Подробнее здесь.

Citrix Managed Desktops | Бесплатно 30 дней | Все компании | Доставка удаленных десктопов и приложений

Простой готовый сервис устраняет сложность управления десктопами, и позволяет быстро доставлять десктопы и приложения на любое устройство откуда угодно. Доступна бесплатная версия 30 дней. Подробнее здесь.

Citrix Workspace | Бесплатно 30 дней | Все компании | Безопасная работа с мобильного устройства

Единый вход для доступа ко всем корпоративным приложениям. Быстрая подготовка новых устройств к работе. Упрощение использования личных устройств (BYOD). Централизованный доступ к файлам. Доступна бесплатная версия 30 дней. Подробнее здесь.

FireEye HX | Бесплатно 30 дней | Все компании | Безопасность рабочих станций

Решение FireEye HX позволяет быстро и точно принимать решение относительно события безопасности на конечной станции. FireEye HX использует «индикаторы риска» (IOC), полученные с других платформ FireEye (NX, EX, FX, AX), для оперативного подтверждения того, что конечная станция была подвержена атаке. Доступна бесплатная версия 30 дней. Подробнее здесь.

Fortinet FortiClient | Бесплатно | Все компании | Удаленный доступ

Если компания планирует переходить на режим home office из-за коронавируса, и уже использует межсетевые экраны FortiGate — у вас есть возможность использовать SSL/IPSEC VPN без приобретения каких-либо дополнительных лицензий. Пройдите по ссылке и скачайте бесплатную утилиту FortiClient VPN и можете развертывать безопасный удаленный доступ. Подробнее здесь.

Google G Suite for Education | Бесплатно | Education | Дистанционное обучение

Бесплатный доступ к платформе G Suite for Education для запуска дистанционного обучения. Доступно бесплатно только для государственных учебных заведений. Подробнее здесь.

Google G Suite | Бесплатно 30 дней | Все компании | Корпоративная почта и другие сервисы для работы удаленно

Бесплатный trial period на 2 недели (с возможностью продления до 30 дней путем оформления заявки через Softprom). Бесплатная помощь в миграции, настройке и подключении, обучении от сотрудников Softprom. Подробнее здесь.

Ivanti Unified Endpoint Management | Бесплатно 90 дней | Все компании | Удаленная безопасная работа

Полное управление конечными устройствами для всех ваших удаленных пользователей. Доступна бесплатная версия до 90 дней. Подробнее здесь.

Ivanti Patch Manager | Бесплатно 30 дней | Все компании | Удаленная безопасная работа

Patch Manager может быстро обнаруживать уязвимости в Windows, Mac OS, Linux и сотнях сторонних приложений (Acrobat Flash / Reader, Java, веб-браузеры и т.д.) и удаленно устанавливать обновления там, где нужно вам. Доступна бесплатная версия 30 дней. Подробнее здесь.

McAfee MVISION ePO | Бесплатно 60 дней | Все компании | Удаленная безопасная работа

Единая простая консоль для сбора информации и контроля устройств из любого уголка мира. Реализовано как SaaS-решение, установка и запуск с помощью одного браузера. Доступна бесплатная версия 60 дней. Подробнее здесь.

McAfee MVISION Cloud | Бесплатно 60 дней | Все компании | Удаленная безопасная работа

Если используете облачные сервисы, такие как: O365, Salesforce, Google G Suite, Google Drive, Slack, Azure, AWS и другие, предлагаем использовать MVISION Cloud — лидера в обеспечении контроля доступа и защиты от утечек в облаках. Запросите доступ, отправив запрос по адресу [email protected].

McAfee Unified Cloud Edge | Бесплатно 60 дней | Все компании | Удаленная безопасная работа

Новый уникальный продукт Unified Cloud Edge объединяет в себе технологии McAfee DLP, McAfee Web Gateway Cloud и MVISION Cloud. Запросите доступ, отправив запрос по адресу [email protected].

MobileIron Platinum | Бесплатно до 30.06.20 | Все компании | Удаленная безопасная работа c мобильных устройств

Обеспечит безопасную работу с корпоративными приложениями с личных мобильных устройств сотрудников. Бесплатная пробная версия MobileIron Platinum (с VPN-туннелем) (до 100 устройств) в MobileIron Cloud до 30.06.2020г. Запросите доступ, отправив запрос по адресу [email protected].

SketchUp Free | Бесплатно | Все компании | 3D-моделирование онлайн

SketchUp Free — простое и бесплатное программное обеспечение для 3D-моделирования онлайн. Используйте возможности на полную! Подробнее здесь.

VMware Horizon Cloud | Бесплатно 45 дней | Все компании | Безопасная удаленная работа

Воспользуйтесь преимуществами скорости, гибкости и простоты облака, перемещая свои виртуальные рабочие столы и приложения в VMware Horizon Cloud. Подробнее здесь.

VMware Workspace ONE| Бесплатно 60 дней | Все компании | Безопасная удаленная работа

Лицензии для обеспечение безопасной работы с личных устройств сотрудников (BYOD) на базе VMware Workspace ONE (облачный сервис AirWatch). Запросите доступ, отправив запрос по адресу [email protected].

VMware vSphere Ent+| Бесплатно 60 дней | Все компании | Безопасная удаленная работа

Лицензии системы виртуализации для создания облачных инфраструктур. Обеспечивает стабильную работу важных бизнес‑приложений и возможность быстрее реагировать на изменения бизнес-требований. Запросите доступ, отправив запрос по адресу [email protected].

Carbon Black| Бесплатно 60 дней | Все компании | Безопасная удаленная работа

Лицензии для контроля безопасности на устройствах конечных пользователей. Запросите доступ, отправив запрос по адресу [email protected].

Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow | Бесплатно 90 дней | Все компании | Удаленная безопасная работа

Сервис, который позволяет вашим сотрудникам работать удаленно из безопасных мест через облачную платформу. Подробнее здесь.