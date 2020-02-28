Женевский автосалон отменили из-за коронавируса

Женевский автосалон (Geneva International Motor Show, GIMS) отменен в связи с тем, что правительство Швейцарии сегодня объявило о запрете на проведение мероприятий с участием 1000 и более человек из-за эпидемии коронавируса.

Запрет вступает в силу немедленно и действует до 15 марта. Выставка должна была работать для широкой публики с 5 по 15 марта, а для представителей СМИ – с 3 марта.

Именно на этой выставке автопроизводители обычно анонсируют свои самые яркие и перспективные автомобили и концепты.