28.02.2020

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Женевский автосалон отменили из-за коронавируса

автосалон

Женевский автосалон (Geneva International Motor Show, GIMS) отменен в связи с тем, что правительство Швейцарии сегодня объявило о запрете на проведение мероприятий с участием 1000 и более человек из-за эпидемии коронавируса.

Запрет вступает в силу немедленно и действует до 15 марта. Выставка должна была работать для широкой публики с 5 по 15 марта, а для представителей СМИ – с 3 марта.

Именно на этой выставке автопроизводители обычно анонсируют свои самые яркие и перспективные автомобили и концепты.

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