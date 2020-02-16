За 20 лет фонд Билла Гейтса потратил 54 млрд. долларов на благотворительность
Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда опубликовали открытое письмо, посвященное 20-летию деятельности их благотворительного фонда. В 2000 году, когда был создан фонд, мир во многом отличался от того, в котором мы живем сейчас, напоминают они: это было до терактов 11 сентября 2001 года, до финансового кризиса 2008 года и до появления социальных сетей. Но и сегодня в основе работы их фонда лежит идея о том, что «каждый человек заслуживает шанса жить здоровой и продуктивной жизнью», говорится в письме.
Ради этой идеи фонд Билла и Мелинды Гейтс за 20 лет выделил сумму в 53,8 млрд. долларов. Из них, наибольшая часть (45%) была направлена на достижение целей глобального развития, 29% — на деятельность в сфере здравоохранения, 16% — на образовательные программы внутри США и еще 10% — на другие благотворительные цели.
Но самые первые инвестиции фонда в благотворительность были направлены на «исправление несправедливости в отношении здоровья во всем мире». Особо фонд выделяет свою деятельность совместно со Всемирной организацией здравоохранения, Всемирным банком и ЮНИСЕФ по созданию Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). В результате к 2019 году были вакцинированы более 760 млн. детей во всем мире, что позволило предотвратить смерть 13 млн. человек.
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This year marks the 20th anniversary of our foundation. Despite how much things have changed in that time, our belief that every person deserves the chance to live a healthy and productive life is still our most important driving principle. In our 2020 annual letter (link in bio), @melindafrenchgates and I reflect on the first two decades of our foundation and look forward to the next 20 years.
Также фонд помогает борьбе с распространением вируса ВИЧ. Благодаря его помощи в 2018 году почти 19 млн. человек получили жизненно важную помощь в странах, где фонд работает.
Гораздо сложнее обстоит дело с развитием системы образования в США.
«В глобальном здравоохранении есть много свидетельств того, что мир находится на правильном пути — например, резкое снижение детской смертности. Однако, когда дело доходит до образования в США, мы еще не видим ожидаемого результата», — отмечает Мелинда Гейтс.
Тем не менее 20-летняя деятельность лишь укрепили решимость Гейтсов работать в области здравоохранения и образования. Но они осознали важность и еще двух задач.
«Для Билла — это решение проблемы изменения климата. Для меня — гендерное равенство», — определила задачи фонда на следующие 20 лет Мелинда Гейтс.
Для решения первой задачи фонд планирует развивать технологии по снижению выбросов углерода, обеспечивать бедным странам доступ к дешевым и экологичным источникам энергии, помогать уязвимым группам населения, таким как фермеры, адаптироваться к изменению климата.
Для достижения гендерного равенства, по словам Мелинды Гейтс, необходимо увеличивать число женщин на руководящих должностях в правительствах и в сферах финансов и здравоохранения. Также важно преодолеть барьеры, с которыми сегодня сталкиваются женщины всех слоев общества — это неоплачиваемый труд и насилие.
Билл и Мелинда Гейтс видят свою роль филантропов не только в том, чтобы рисковать и поддерживать инновации, но также и в работе с партнерами по преодолению масштабных проблем в их реализации.
«Мы считаем, что прогресс должен принести пользу всем и везде. Вот почему мы занимались этой деятельностью последние два десятилетия. И именно поэтому мы надеемся продолжить ее на многие десятилетия вперед», — подчеркнули они.
Состояние Билла Гейтса в реальном времени составляет, по подсчетам Forbes, 113,1 млрд. долларов.
Источник: Forbes.