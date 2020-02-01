Xiaomi представила монопод для селфи со встроенным стабилизатором

Принадлежащий Xiaomi бренд Yuemi, анонсировал монопод для селфи — Yuemi One-Axis Gimbal Stabilizer. Особенностью аксессуара стало наличие встроенного процессора, системы стабилизации и ряда других функций.

В основе монопода лежит 32-битный процессор ARM. Устройство также получило шестиосевой гироскоп, алгоритм электронной стабилизации и специальный магнитный датчик. Поддерживается автоматическая горизонтальная фиксация и легкое переключение между горизонтальным и вертикальным режимами.

В сложенном виде монопод имеет длину всего 19 см при весе 229 гр. При необходимости рукоятка может выдвигаться на 42 см. Смартфон фиксируется в специальном поворотном зажиме.

Для управления устройством в комплекте идет пульт ДУ, подключаемый к смартфону по Bluetooth. Производитель обещает эффективную стабилизацию во время съемки на смартфоне в режиме реального времени. Аккумулятор емкостью 450 мА·ч обеспечивает пару часов непрерывной работы без подзарядки.

Монопод предлагается в Китае за 40 долларов.