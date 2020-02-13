Xiaomi представила флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro

Компания Xiaomi представила сегодня новые флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, приуроченные к десятилетнему юбилею компании.

Устройства оснащаются экранами AMOLED диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2340 х 1080 пикселей. Частота обновления изображения 90 Hz, пиковая яркость — 1129 кд/м2 (1200 кд/м2 — у версии Pro), контрастность — 5000000: 1. Имеется поддержка HDR10+, 4096 уровней регулировки яркости, расширенный цветовой охват и функция снижения мерцания при низкой яркости (используется технология DC Dimming). Под дисплеем размещен сканер отпечатков пальцев. В верхний левый угол экрана с закругленными краями врезана фронтальная камера.

Среди новшеств следует упомянуть симметричные стереодинамики и дополнительный датчик освещенности на тыльной стороне для более точной автоматической регулировки яркости подсветки экрана.

В качестве аппаратной основы выступает мощная 7-нм однокристальная система Snapdragon 865, дополняемая модемом Snapdragon X55 (поддерживается работа в сетях с архитектурой SA и NSA). В бенчмарке Antutu Xiaomi Mi 10 поставил рекорд и набрал более 585 тыс. баллов.

Среди других важных новшеств, выделенных производителем – это оперативная память LPDDR5, скоростной накопитель UFS 3.0 (скорость записи возросла до 730 Мбайт/с) и поддержка Wi-Fi 6 со скоростью передачи данных до 9,6 Гбит/с.

В системе охлаждения используется 9 температурных датчиков, теплоотводная трубка с шестью слоями графита и слоем медной фольги с высокой теплопроводностью.

Младшая модель получила батарею на 4780 мА·ч и технологию скоростной зарядки на 30 Вт. Зарядить смартфон полностью можно за 65 минут. Старшая Mi 10 Pro наделена чуть менее вместимым аккумулятором на 4500 мА·ч, но с поддержкой зарядки мощностью 50 Вт. Полное восполнение емкости занимает 45 минут. Оба сохранили поддержку беспроводной 10-Вт зарядки, в том числе и обратной.

Отличия между Mi 10 и Mi 10 Pro заключаются и в комплектации памяти: младшая модель получила накопитель объемом до 256 Gb, а старшая — до 512 Gb.

Основная камера Xiaomi Mi 10 состоит из четырех модулей: 2 Мп с диафрагмой f/2,4 (пиксели размером 1,75 мкм), 1/1,33-дюймовый 108 Мп с оптической стабилизацией (пиксели размером 1,6 мкм), еще один 2 Мп с диафрагмой f/2,4 (пиксели размером 1,75 мкм) и 13 Мп с диафрагмой f/2,4 (пиксели размером 1,12 мкм) и углом обзора 123 градуса.

Камера Xiaomi Mi 10 Pro сочетает широкоугольный модуль на 20 Мп с диафрагмой f/2,2, основной на 108 Мп, телефото на 12 Мп с диафрагмой f/2 (2х оптический зум), 8-мегапиксельный телефото с диафрагмой f/2 (5х оптический зум), а также получила 10-кратный гибридный зум, 50-кратный цифровой зум и двойную оптическую стабилизацию изображения.

Оба аппарата способны записывать видео на основную камеру в разрешении 8K при 30 кадрах/с, поддерживают редактирование видео с помощью ИИ, фотографический формат HEIF и так далее. Фронтальная 20 Мп камера способна вести запись видео Full HD с частотой до 120 кадров/с.

Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro имеют идентичные размеры 162,6 × 74,8 × 8,96 мм и вес 208 гр, наделены модулем NFC, технологией Game Turbo 3.0 и работают под управлением Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11. Mi 10 выпускается в серебристо-черном, персиково-золотом и снежно-синем цветовых исполнениях корпуса. Старшая модель Pro доступна в голубом и белом цветах.

Xiaomi Mi 10 предлагается за 574 доллара за версию с 8/128 Gb памяти, 617 долларов за 8/256 Gb, 674 доллара за 12/256 Gb. Продажи в Китае стартуют уже завтра.

Стоимость Xiaomi Mi 10 Pro за версию с 8/256 Gb памяти составляет 717 долларов, за модификацию 12/256 Gb — 789 долларов и 859 долларов за 12/256 Gb. Продажи начнутся 18 февраля.