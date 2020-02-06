Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo создадут альтернативу Google Play

Китайские компании Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют создать новую платформу для разработчиков за пределами Китая, сообщает Reuters. Она должна стать альтернативой Google Play, поскольку позволит загружать приложения, игры, музыку и фильмы в конкурирующие магазины, а также продвигать их.

Инициатива называется «Глобальный альянс разработчиков услуг» (GDSA — Global Developer Service Alliance). Компании планируют запустить свой магазин приложений уже в марте этого года, ориентируясь первоначально на ряд азиатских и европейских стран. Всего на первом этапе будет девять регионов.

Вице-президент мобильного направления аналитической фирмы Canalys Николь Пэн (Nicole Peng) высказала мнение, что у каждой из четырех компаний есть свои преимущества в разных регионах: Huawei популярна в Европе, Vivo и Oppo в Юго-Восточной Азии, а Xiaomi — в Индии. Также Пэн думает, что новый альянс создаст конкуренцию Google Play, предложив более выгодные условия для разработчиков. Однако не исключены и риски. Какая из компаний больше вкладывает в платформу — пока не известно.