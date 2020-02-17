Xiaomi выпустила недорогую портативную Bluetooth-колонку

Компания Xiaomi представила портативную Bluetooth-колонку под названием Mi Outdoor, предназначенную для использования не только дома, но и на улице. Модель имеет квадратную форму с закругленными углами.

Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Hz до 20 kHz. Максимальная выходная мощность составляет 5 Вт.

Как заверяет производитель, на одном заряде встроенного аккумулятора емкостью 2000 мАч, Mi Outdoor с выходной мощностью динамика 5 Вт способна проработать до 20 часов в режиме воспроизведения. Благодаря защите по стандарту IPX5 гаджет способен пережить попадание воды на корпус, сохранив работоспособность.

В дополнение к порту для зарядки на корпусе разместились 3,5-мм аудиоразъем для проводного подключения источника сигнала и аппаратная клавиша для активации голосового помощника или ответа на телефонные звонки в режиме громкой связи. В комплект также входит специальный ремешок для запястья. Поставляется только в черном цвете.

Новинка Xiaomi уже поступила в продажу в Индии по цене 19,5 долларов.