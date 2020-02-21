Western Digital выпустила память iNAND MC EU521 для 5G-смартфонов

Компания Western Digital представила модули флеш-памяти iNAND MC EU521, рассчитанные на использование в смартфонах топового уровня с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

Новинки соответствуют стандарту UFS 3.1 (Universal Flash Storage), который обеспечивает высокую производительность и небольшое энергопотребление. Компания первая на рынке поддержала создание JEDEC WriteBooster согласно стандартам UFS 3.1, ему должны будут соответствовать мировые производители смартфонов, оптимизированные для приложений и возможностей 5G.

В основу модулей iNAND MC EU521 положены 96-слойные микрочипы 3D NAND. Заявленная скорость записи информации достигает 800 МБ/с, что улучшает загрузку 4K и 8K игр, а также передачу больших файлов из облака.

«Сегодня смартфоны требуют большей производительности и емкости, поскольку их используют для всего: от просмотра видео, воспроизведения музыки, игр и фотографий до платежей и картографии. Кэширование SLC в iNAND EU521 с WriteBooster позволяет пользователям загружать 4K фильмы за 3,6 секунды», — отметили в Western Digital.

Размеры составляют 11,5 × 13 × 1,0 мм. Заявленный диапазон рабочих температур простирается от минус 25 до плюс 85 градусов Цельсия.

Помимо 5G-смартфонов, называются и другие сферы применения модулей iNAND MC EU521: это устройства виртуальной и дополненной реальности, планшеты, хромбуки, камеры высокого разрешения и прочее.

Память WD iNAND EU521 будет доступна в марте этого года емкостью 128 и 256 Gb.