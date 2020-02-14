14.02.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииАвтомобилиVolkswagen представила новое решение для быстрой зарядки электромобилей

Volkswagen представила новое решение для быстрой зарядки электромобилей

Volkswagen

Volkswagen Group Components и крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON представили новый прототип зарядного устройства для электромобилей. Новое решение позволит расширить развертывание зарядных станций.

Зарядная станция нового типа осуществляет зарядку электромобиля от интегрированной батареи, а не от сети. Это устраняет необходимость в создании потенциально дорогой инфраструктуры и аппаратного обеспечения при установке зарядной станции.

Система быстрой зарядки может одновременно заряжать два электромобиля мощностью до 150 кВт, обеспечивая дополнительный пробег в среднем около 200 км всего за 15 минут. Пополнение емкости аккумулятора станции производится через подключение к разъему сети с номинальной силой тока 16–63 A. Такие зарядные станции могут быть установлены в любом месте, где есть такой тип подключения, например, вблизи промышленных зон, зданий, таких как школы и больницы, а также крупных жилищных комплексов.

ТЕГИ:
Из-за вспышки короновируса отменена выставка фототехники CP+ 2020
OPPO A31: недорогой смартфон с тройной камерой и 6,5" экраном HD+
Новости по теме
Hardware Автомобили
Volkswagen предлагает использова
Автомобили
У владельцев Tesla в США практич
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!