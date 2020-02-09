09.02.2020

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Vivo выпустила недорогой смартфон Y91C 2020

Vivo Y91C 2020

Компания Vivo выпустила смартфон Y91C 2020, построенный на операционной системе Funtouch OS 4.5.

Устройство оборудовано 6,22-дюймовым дисплеем с разрешением 1520 × 720 точек.

Аппаратная основа смартфона – процессор MediaTek Helio P22. Он объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 GHz и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, флеш-накопитель рассчитан на хранение 32 Gb данных.

В основной камере применен 13 Мп датчик. В небольшом вырезе в верхней части экрана установлена фронтальная 5 Мп камера. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4030 мА·ч.

В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 2,4 GHz и Bluetooth 5.0, FM-тюнер и стандартный аудиоразъем для наушников. Габариты составляют 155,11 × 75,09 × 8,28 мм, вес — 163,5 гр.

Стоимость смартфона Vivo Y91C 2020 – 120 долларов.

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