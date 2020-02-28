Vivo представила концепт смартфона Apex 2020

Компания Vivo планировала представить свой концептуальный смартфон Apex 2020 на Mobile World Congress, но из-за отмены мероприятия вследствие коронавируса вынуждена была ограничиться пресс-релизом.

Аппарат получил 6,45-дюймовый экран-водопад, который максимально загнут на боковые грани (угол 120°). Как и Apex 2019, модель 2020 года не имеет портов или отверстий и использует виртуальные кнопки.

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Apex 2020 не имеет вырезов: 16 Мп фронтальная камера спрятана под экраном. Vivo говорит, что ей удалось увеличить светопропускание этой части экрана в шесть раз, полагаясь на алгоритмическую оптимизацию для улучшения качества изображения.

Основная камера новой модели тоже может похвастаться интересными наработками. В частности, телефотообъектив имеет подвижные элементы, которые обеспечивают увеличение от 5х до 7,5х. Vivo назвала эту технологию «Continuous Optical Zoom». 16 Мп модуль имеет толщину 6.2 мм из-за его перископической конструкции, что позволило уместить его в смартфон толщиной 8.8 мм.

Основной 48 Мп модуль получил систему стабилизации. Компания сообщает, что угол стабилизации в таком варианте на 200% больше, чем у обычных оптических стабилизаторов (OIS). Видео получается гораздо более плавным, а ночные фото могут быть сделаны на более длительной выдержке.

Смартфон получил 120-ваттную зарядку и сверхбыструю 60-ваттную беспроводную зарядку, которая может зарядить аккумулятор емкостью 2000 мАч всего за 20 минут. Реальную емкость батареи в Apex 2020 компания не уточняет.

Остальные характеристики – процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G, 12 Gb оперативной памяти, 256 Gb встроенной памяти. Разрешение дисплея — Full HD. Работает смартфон под управлением Android 10. Вес устройства составляет 169 гр.

Vivo Apex 2020, как и его предшественник, является лишь концептом для демонстрации технологий.