Vision Research анонсировала высокоскоростную камеру Phantom VEO 1310

Компания Vision Research пополнила линейку камер Phantom VEO новой моделью — Phantom VEO 1310. Новинка не превосходит другие камеры серии по разрешению, но может похвастать высокими кадровыми частотами.

При разрешении 1280 x 960 пикселей кадровая частота достигает 10860 к/с. Уменьшение разрешения до 1280 x 720 пикселей увеличивает частоту до 14350 к/с. При разрешении 960 x 960 пикселей частота достигает 13333 к/с, при разрешении 640 x 480 пикселей, частота повышается до 30030 к/с, а при разрешении 320 x 120 пикселей частота достигает значения 423350 к/с.

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При съемке в монохромном режиме светочувствительность равна ISO 25000, при съемке в цвете — ISO 6400.

Камера Phantom VEO 1310 будет выпускаться в двух версиях: Light (L) и Full (S). Обе они имеют видеовыходы SDI и HDMI, вход для питания 12В и возможность подключения адаптера Ethernet 10 Гбит/с для удаленного управления. Версия VEO 1310 S имеет шесть дополнительных портов ввода/вывода (F-sync, TC in/out, триггер, строб и порт готовности), слот CFast 2.0 и встроенные элементы управления. В обеих моделях крепление объектива может быть выбрано пользователем — C, PL и Canon EF.

Информации о стоимости и начале старта продаж камеры Phantom VEO 1310 пока нет.