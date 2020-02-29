29.02.2020

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Ватикан предложил этические принципы развития искусственного интеллекта

Ватикан

Этический кодекс, предложенный Ватиканом, предусматривает, что искусственный интеллект должен уважать частную жизнь человека, действовать прозрачно и непредвзято и гарантировать соблюдение прав людей, особенно незащищенных слоев населения. Разработчики искусственного интеллекта, согласно кодексу, должны разъяснять не только то, как алгоритмы приходят к своим решениям, но также поставленные перед ними цели и задачи, пишут Financial Times и Reuters.

Инициатива также призывает регулировать такие области применения искусственного интеллекта, как распознавание лиц. Reuters отмечает, что этический кодекс стал ответом на растущий запрос бизнеса о регулировании искусственного интеллекта. Технологию теперь используют и в розыске преступников и отборе кандидатов на вакансии — ошибка программы может нанести вред человеку.

Компании IBM и Microsoft уже поддержали этический кодекс. Как отмечает Financial Times, эти компании — ведущие разработчики искусственного интеллекта, если судить по числу подаваемых ими патентов.

Обе компании, пишет Reuters, утверждают, что отказываются от сотрудничества с заказчиками искусственного интеллекта, если не уверены в том, что их программы будут использоваться этично. При этом вице-президент IBM Джон Келли (John Kelly) отметил, что около трети этических вопросов, с которыми компания обычно сталкивается, не имеют очевидного ответа.

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