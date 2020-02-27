Valve улучшила поиск игр в Steam

Компания Valve сообщила о новых функциях, которым обзавелся Steam. Разработчики добавили новые фильтры и улучшили поиск продуктов в магазине.

Теперь продукты можно фильтровать по ценам, наличию скидок, по меткам, прятать известные или игнорируемые игры, исключать или включать только VR-товары, искать товары на определенном языке или языках. Также теперь нет необходимости переключать страницы поиска, продукты будут автоматически подгружаться при прокрутке.

Valve пообещала и дальше развивать Steam. К примеру, прямо сейчас можно опробовать еще восемь экспериментальных функций в разделе «Лаборатория».