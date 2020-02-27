Valve открыла прием заявок от городов на проведение The International 2021

Компания Valve открыла прием заявок на проведение чемпионата мира The International, который пройдет летом 2021 года. Подать заявку сможет любой город мира. Каким образом компания выберет город-победитель, пока неизвестно.

Valve напомнила, что The International считается одним из крупнейших киберспортивных событий и ежегодно привлекает многомиллионную аудиторию зрителей. Также компания отметила, что в городах, принимающих The International, в период проведения турнира происходит приток туристов. Вдобавок к этому компания будет нанимать местные фирмы для организации мероприятия, включая конструкцию арен, локальный маркетинг и транспорт.

В документе прописаны базовые требования к городам, желающим принять турнир, в частности, оптоволоконного подключения к интернету, наличия вместительных арен и 30 тыс. гостиничных номеров. Заявки будут приниматься до 31 марта 2020 года.

Впервые в истории Dota 2, компания проводит открытый отбор локации для проведения чемпионата. Подобная система заявок используется организаторами «Олимпийских игр», и возможно, что таким образом Valve хочет по-своему приравнять The International к ним.

Главный турнир по Dota 2 проходит ежегодно с 2011 года. В этом году The International пройдет в августе в столице Швеции, Стокгольме. Участие в чемпионате примут 12 лучших команд мирового рейтинга и 6 победителей региональных квалификаций.