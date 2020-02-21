В YouTube Music появилась возможность загружать собственные треки

Компания Google продолжает добавлять в сервис YouTube Music новые функции, которые хорошо известны по Google Play Music. В частности, появилась возможность загружать собственные треки в YouTube Music. Поддерживаются форматы FLAC, M4A, MP3, OGG и WMA.

Чтобы увидеть коллекцию загруженной музыки, необходимо перейти в Library (Библиотека) > Songs (Песни) > Uploads (Загрузки) или Library (Библиотека) > Albums (Альбомы) > Uploads (Загрузки).

Как и в Google Play Music, пользователи смогут прослушивать композиции офлайн и без рекламы, даже если нет подписки YouTube Music Premium.

На странице поддержки также упоминается, что пользователи Google Play Music смогут перенести свою музыку в YouTube Music в будущем. Сервис Google Play Music пока что работает, пользователи получат предупреждения, прежде чем он будет закрыт.