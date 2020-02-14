14.02.2020

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В Telegram появилась функция публичного профиля для знакомств

Telegram

Компания мессенджера Telegram выпустила обновление ко Дню Святого Валентина.

В первую очередь апдейт коснулся профилей пользователей. Согласно описанию, обновление превращает профили в «одну из самых функциональных и прекрасных» секций приложения. Теперь при клике на фото вашего собеседника снимок увеличивается, а ниже можно увидеть всю информацию профиля, включая изображения, видео и ссылки, которыми вы делились. Просмотреть весь этот контент тоже стало просто. Можно легко переключаться между медиаконтентом в чатах и профилях простыми нажатиями на левый и правый край изображения, без свайпов.

Функция People Nearby обновилась до версии 2.0. Она позволяет обнаруживать пользователей, которые находятся недалеко от вас. Чтобы включить поиск, необходимо перейти в «Контакты > Найти людей рядом». А чтобы пользователи могли видеть вас в этом списке, нужно нажать «Показать меня». Обнаруженным через People Nearby пользователям можно отправить сообщение, позвонить, просмотреть профиль с фотографиями, и так далее.

В честь Дня всех влюбленных в Telegram появились новые романтичные анимированные эмодзи.

Telegram

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