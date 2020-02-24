В рейтинге стран с самым быстрым интернетом Азербайджан на 141-м месте

Ресурс Cable.co.uk опубликовал очередной рейтинг, на этот раз посвященный странам мира с самым быстрым интернетом. Азербайджан в нем заняла 141-е место из 207 стран. Первое место зинимает Тайвань, второе — Сингапур, а третье — остров Джерси в проливе Ла-Манш между Англией и Францией. Замыкают топ-5 такие страны, как Швеция и Дания.

Исследователи WebsiteToolTester подсчитали, что в среднем в Азербайджане для скачивания видео объемом 5 Gb потребуется 3 часа 39 минут 53 секунды. В Тайване, например, на это уйдет лишь 8 минут и 2 секунды.

Интересно, что согласно этому рейтингу, в 2018 году наша страна занимала 135-е место, а в 2017 году — 102-е.