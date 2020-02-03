В MIT разработан способ усилить сигнал Wi-Fi в 10 раз

В Массачусетском технологическом институте (МИТ) разработан способ, как можно усилить сигнал Wi-Fi почти в десять раз.

Ученные создали так называемую «умную поверхность» RFocus. Это массив из 3000 миниатюрных антенн, который можно закрепить на стене или обычной доске. По сути, эта поверхность работает как усилитель сигнала. Она принимает Wi-Fi от маршрутизатора и передает его на другие устройства. Как отмечают разработчики, в сочетании со специальным программным обеспечением, решение обеспечивает максимальный прием сигнала.

Такой массив антенн должен оказаться относительно недорогой — несколько центов за каждую антенну. Кроме того, по сравнению с «обычными» системами, решение потребляет меньше энергии, поскольку не требует дополнительный усилителей.

В первом тестировании «умная поверхность» смогла усилить сигнал в 10 раз и увеличить пропускную способность сети в два раза, сообщает Engadget.

Это решение может оказаться особенно полезным для устройств Интернета вещей. Авторы изобретения из MIT пока не сообщают о том, когда подобные «умные поверхности» появятся в открытой продаже.