В Mastercard сменится генеральный директор

Президент и главный исполнительный директор Mastercard Incorporated Аджай Банга (Ajay Banga) покинет свой пост, который занимал 11 лет, заняв должность исполнительного председателя наблюдательного совета компании, пишет CNBC. Аджай Банга приступит к исполнению обязанностей 1 января 2021 года.

Сообщается, что совет директоров Mastercard единогласно избрал новым главой директора по продуктам и инновациям компании Майкла Мибаха (Michael Miebach). Он займет пост президента платежной системы 1 марта 2020 года и будет курировать продажи, маркетинг, продукты, услуги и технологии провайдера платежных решений.

Как отмечается, Майкл Мибах имеет большой опыт создания продуктов и ведения бизнеса по всему миру. За свою карьеру он занимал руководящие должности в сфере платежей и банковских услуг в Европе, США, на Ближнем Востоке и в Африке. В Mastercard Мибах проработал 10 лет, занимая с 2010 по 2015 год должность президента компании в регионе Ближнего Востока и Африки, а позже с 2016 года — директора по продуктам и инновациям.