07.02.2020

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В Китае более 30 роботов-дезинфекторов помогают бороться с коронавирусом

роботов

Более 30 роботов-дезинфекторов получили больницы китайского города Ухань — эпицентра распространения коронавируса, сообщает РИА  со ссылкой на агентство Синьхуа. Они помогают медикам бороться с инфекцией.

Специальных роботов разработала шанхайская компания TMiRob. Роботы имеют белый цвет, их «головы» оснащены распылителем перекиси водорода, а «животы» — девятью ультрафиолетовыми лампами.

Роботы-дезинфекторы обеззараживают в круглосуточном режиме помещения больницы — палаты-изоляторы, отделения интенсивной терапии, операционные и амбулаторные отделения. Также они оснащены специальной технологией для ориентации в пространстве, которая позволяет им избегать столкновений с препятствиями.

На сегодня количество зараженных коронавирусом 2019-nCoV превысило 31 тыс. по всему миру, из них 636 человек скончались.

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