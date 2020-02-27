В Google Translate добавили поддержку новых языков

Компания Google объявила о расширении языковой поддержки для сервиса Google Translate.

В сервис мгновенного перевода текста добавили татарский, туркменский и уйгурский языки. А также языки руанда, ория или одия.

На этих языках говорят более 75 млн.человек по всему миру. Перевод доступен для отдельных текстов и целых сайтов. Для руанды, татарского и уйгурского также появилась виртуальная клавиатура.

Теперь сервис Google Translate поддерживает перевод на 108 языках мира.