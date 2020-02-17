В Баку прошел прошел Group-IB Cybersecurity Day

13 февраля 2020 года в отеле Absheron Marriott при организационной поддержке MONT Azerbaijan прошел Group-IB Cybersecurity Day. Мероприятие затронуло тему актуальных киберугроз, с которыми сталкиваются предприятия в современном мире, и было посвящено тому, как выстроить эффективные системы защиты от них. В частности, участники мероприятия получили возможность подробно познакомиться с продуктами компании Group-IB и их техническими возможностями не только благодаря докладам выступавших специалистов, но и протестировать решения в специально отведенной демо-зоне и получить детальную консультацию у представителей Group-IB.

С приветствием к гостям мероприятия обратился коммерческий директор Group-IB Игорь Смирнов, который рассказал об истории компании и о экспансии, которую Group-IB проводит сегодня на глобальном рынке. Более углубленное знакомство с портфолио продуктов Group-IB продолжил директор по продажам Александр Жмур. Он отметил, что компания, чьей задачей с момента основания является разработка решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявление кибермошенничества и защита интеллектуальной собственности в Сети, имеет 17-летний практический опыт реагирования на киберугрозы и провела более 1000 расследований киберинцидентов по всему миру. В штате компании работает более 360 человек.

Далее ведущий специалист компании по компьютерной криминалистике Артем Артемов выступил с докладом на тему «Готовность к реагированию на сложные кибератаки: ожидание и реальность». В частности, он познакомил участников мероприятия с возможностями эффективной защиты от кибератак с помощью Threat Detection System — комплексного решения для создания локальных центров обнаружения, исследования и реагирования на сложные и неизвестные угрозы.

В пошлом году клиентам Group-IB Threat Intelligence стал доступен новый аналитический инструмент Threat Hunting, позволяющий выявлять связанную сетевую инфраструктуру на основе графового анализа. Именно ему и было посвящено выступление руководителя департамента системных решений Group-IB Антона Фишмана. Доклад на тему «Threat Hunting. Современный подход к выявлению, отслеживанию и защите от киберугроз и атрибуция атакующих» рассказал о системе, позволяющей строить связи по большому массиву данных: ежедневно сканируемому диапазону IP-адресов, регистрационным данным доменов, SSL-сертификатам, SSH-ключам, отпечаткам сервисов и т.д. Эта разработанная изначально для внутреннего использования система ориентирована на решение актуальных задач информационной безопасности.

Следующий доклад, представленный Антоном Фишманом, затронул очень интересную тему защиты бренда компании. Тема выступления звучала «Как злоумышленники монетизируют ваш бренд: от мошенничества до контрафакта». Было отмечено, что услуги защиты бренда доступны не только корпорациям, но и частным лицам. Group-IB Brand Protection — это высокотехнологичный сервис для выявления и устранения угроз, направленных против персонального бренда в Интернете. Собственные технологии компании позволяют автоматически проверять миллионы ресурсов на предмет незаконного использования вашего бренда.

Более подробную информацию о решениях Group-IB вы можете получить на сайте компании https://www.group-ib.ru.