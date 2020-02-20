20.02.2020

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Ушел из жизни создатель функций «Cut», «Copy» и «Paste» Ларри Теслер

Larry Tesler

На 74-м году жизни скончался американский программист Ларри Теслер (Larry Tesler), известный в первую очередь как создатель функций «Cut», «Copy» и «Paste», известных всем как Ctrl+X, Ctrl+C и Ctrl+V («вырезать», «копировать», «вставить»).

Теслер родился в Нью-Йорке в 1945 году. После обучения в Стэнфордском университете в Калифорнии он специализировался на проектировании пользовательского интерфейса в Xerox PARC. Именно там он совместно с Тимом Моттом создал набор команд Ctrl+X, Ctrl+C и Ctrl+V.

В 1980 году Теслер перешел в Apple и проработал там 17 лет. Он занимал разные должности в компании, в том числе позицию главного научного сотрудника, на которой также работал Стив Возняк. Теслер участвовал в создании Macintosh, Lisa, Newton, а также стал автором 16 патентов.

После ухода из Apple в 1997 году Теслер стал сооснователем компании Stagecast Software, которая занималась разработкой приложений, облегчавшей изучение основ программирования для детей. Также Теслер работал в Amazon, Yahoo, 23andMe, а с 2009 года занимался консалтингом.

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