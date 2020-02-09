Умная куртка Ford для защиты от аварий

В рамках кампании «Поделись дорогой» компания Ford анонсировала умную куртку для велосипедистов с размещенной на спине светодиодной матрицей. Куртка сделает своих владельцев гораздо более заметными в дорожном потоке, позволяя снизить риск ДТП при поездке. К участию в проекте автопроизводитель также привлек самих велосипедистов и специалистов по промышленному дизайну.

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Импровизированный дисплей способен отображать различные эмодзи и специальные значки, благодаря чему велосипедисты могут оповещать водителей о своих намерениях. Дисплей управляется беспроводным пультом, который можно расположить на руле велосипеда.

Разработка находится на стадии тестирования, ориентировочная дата начала коммерческого производства и стоимость умной куртки будут объявлены позднее.