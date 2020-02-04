Ученые впервые проверят на людях лекарство, созданное искусственным интеллектом

Японская фармацевтическая компания Sumitomo Dainippon Pharma и британский стартап Exscientia с помощью искусственного интеллекта создали новое лекарство, которое испытают в марте 2020 года. Впервые созданное таким образом лекарство будут тестировать на людях.

Препарат DSP-1181 был создан с использованием платформы ИИ Centaur Chemist, предназначенной для поиска лекарств. Разработчики проекта отмечают, что использование ИИ позволило завершить этап поисковых исследований менее чем за 12 месяцев, тогда как средний показатель с использованием традиционных методов исследования составляет 4,5 года.

Разработанное лекарство тестируется в Японии как средство лечения обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Это психическое расстройство, характеризующееся наличием навязчивых мыслей, воспоминаний, движений и действий, а также разнообразными патологическими страхами. Число пациентов, страдающих от ОКР, в Японии превышает 1 млн. человек, а в США оценивается примерно в 3 млн.

Разработчики прогнозируют, что к концу десятилетия все новые лекарства могут быть созданы искусственным интеллектом. В то же время, ученым предстоит решить некоторые этические проблемы.