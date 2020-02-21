Uber переводит 38 тыс. сотрудников на Slack

Корпоративный мессенджер Slack продолжает привлекать крупных клиентов. Сервис заказа такси Uber запустил процесс перевода 38 тыс. сотрудников на корпоративный мессенджер Slack, сообщает Business Insider.

Сделку можно считать большой победой Slack, которая находится под конкурентным давлением со стороны мессенджера Microsoft Teams, поясняет издание. Наличие такого конкурента, как Microsoft, заставило инвесторов беспокоиться, что Slack не сумеет привлечь клиентов, которые необходимы для дальнейшего роста.

В феврале Slack получила на данный момент самого крупного клиента — IBM. Uber не такой крупный клиент, как IBM, тем не менее сделка доказывает, что Slack выходит за пределы своей первоначальной аудитории — малый и средний бизнес.

Сервис такси несколько лет пробовал разные мессенджеры. В 2016 году Uber начал использовать HipChat. Вскоре компания заявила, что HipChat недостаточно безопасен и разработала собственный мессенджер uChat на ПО с открытым исходным кодом Mattermost.