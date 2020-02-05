Twitter будет помечать посты с недостоверной информацией

Социальная сеть Twitter будет помечать специальным символом сообщения, которые содержат недостоверную информацию и признаки манипулирования данными, сообщается в блоге компании.

Также метку получат твиты, содержание которых может нанести вред здоровью человека, лишить возможности свободного выражения, нарушить неприкосновенность его частной жизни, в которых есть призывы к массовым беспорядкам и прочее.

Также помечаться будут фейковые фотографии и видео, которые могут нанести вред.

Перед ретвитом таких сообщений пользователь увидит предостережение от дальнейшего распространения недостоверной информации. Изменения вступят в силу с 5 марта.