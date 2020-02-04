04.02.2020

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Toyota использует большие данные для предотвращения ошибочных нажатий на педаль акселератора

Toyota

Корпорация Toyota Motor представила систему аварийной безопасности, которая позволяет с помощью больших данных предотвратить ошибочное нажатие водителем педали акселератора вместо педали тормоза.

Система является ответом на ситуацию, когда причиной дорожно-транспортных происшествий в Японии все чаще оказываются пожилые водители, перепутавшие педали. Согласно правительственному докладу, в 2018 году около 15% аварий со смертельным исходом на дорогах Японии произошли по вине водителей в возрасте 75 лет и старше.

Новая система была разработана с использованием данных, собранных с автомобилей Toyota, подключенных к интернету. В отличие от уже существующих подобных систем, новой системе не обязательно, чтобы перед машиной было препятствие. Как утверждает Toyota, система предотвратит любое случайное или неправильное использование педалей водителем, чтобы избежать инцидента. Когда водитель случайно нажимает педаль акселератора вместо педали тормоза или запаздывает при торможении, эта система может помочь водителю предотвратить столкновение, автоматически подавляя ускорение и применяя тормоза.

Этим летом система начнет появляться на автомобилях Toyota, предназначенных для местного рынка.

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