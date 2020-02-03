Toyota и Panasonic будут совместно разрабатывать аккумуляторы для электромобилей

Компании Toyota Motor и Panasonic договорились о создании совместного предприятия, пишет Reuters. Новая компания, получившая название Prime Planet Energy and Solutions, будет разрабатывать аккумуляторы для электромобилей. Источник отмечает, что это будут аккумуляторы, имеющие форму прямоугольных параллелепипедов. В отличие от цилиндрических аккумуляторов, которые Panasonic поставляет компании Tesla, такие аккумуляторы позволят более эффективно использовать пространство, отведенное для батареи.

Новое предприятие начнет работу 1 апреля. Его штат будет насчитывать около 5 тыс. человек. Офисы СП будут располагаться в Токио, а также в регионе Кансай на острове Хонсю, кроме того, у компании будет филиал в Китае. Доля Toyota в уставном капитале нового СП составит 51%, остальные 49% будут принадлежать Panasonic.

Оба японских производителя рассчитывают, что СП будет разрабатывать и выпускать «конкурентоспособные и эффективные с точки зрения снижения затрат» батареи. Разработки Prime Planet Energy and Solutions будут предложены всем автопроизводителям.