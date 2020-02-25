Телевизоры 8K ULTRA HD 2020 года

Самая первая выставка этого года, CES 2020, была переполнена моделями телевизоров с качеством изображения 8К. Свои новинки представили такие компании, как Samsung, Sony, LG и другие производители. Но сам стандарт 8K все еще находится в зачаточном состоянии, несмотря на растущий к нему интерес. И это означает, что есть масса вопросов, на которые нужно ответить. А на вопросы, что на самом деле означает 8K, что мы можем сегодня посмотреть в этом разрешении и какие телевизоры, поддерживающие этот стандарт, уже доступны на рынке, мы сегодня и постараемся ответить.

Что такое 8К телевизоры?

8K-телевизор имеет разрешение 7680х4320 пикселей. Как и телевизоры, поддерживающие разрешение 4K и включающие в 4 раза больше пикселей, чем Full HD, разрешение 8K в 4 раза превышает Ultra HD. 33 миллиона пикселей на телевизионной панели значат, что большинство пользователей даже не сможет уловить все нюансы сцены, настолько она будет большой и детализированной. Все 8K-телевизоры будут иметь расширенные возможности масштабирования, чтобы контент 4K или HD выглядел хорошо при увеличении разрешения для заполнения экрана. Учитывая, что в настоящее время очень мало доступного контента в разрешении 4K, апскейлинг HD пока что будет тем, что мы получим, приобретая 8К-телевизор.

Что означает 8K с точки зрения качества изображения? Часто говорят, что традиционная 35 мм пленка примерно эквивалентна разрешению 6К, поэтому мы еще не достигли уровня детализации, на который способен даже настоящий фильм. Предполагается, что 70 мм пленка IMAX больше похожа на 12K, но на самом деле цифровые эффекты для IMAX-сцен, как правило, создаются в 8K, и если этого достаточно для Кристофера Нолана, то этого вполне достаточно и для нас. Так что приобретая 8К-телевизор, вы практически получаете дома опыт IMAX-кинотеатра.

8К-телевизоры совместимы с существующими форматами HDR, включая HDR10 и его динамическое обновление HDR10+, более удобное для вещания HLG и Dolby Vision. На самом деле то, что многие 8K-телевизоры будут поддерживать HDR, не имеет ничего общего с повышением разрешения. Просто производители вкладывают в эти модели все лучшие технологии, благодаря чему вы получаете дополнительные преимущества.

Какие 8K-телевизоры можно купить уже сегодня?

Sony ZG9 Master Series

Невероятный телевизор, использующий каждый дюйм для реализации всех новейших разработок Sony. Доступны модели с диагональю экрана 85” или 98”, что позволит максимально использовать столь гигантское разрешение. Это LCD-матрицы, использующие технологию Full Array Backlight Master Drive от Sony. Это означает, что за экраном находится полная панель светодиодов, а не полосы по краям. Конечно, по этой причине телевизор выглядит не таким тонким, как большинство современных моделей, но имеет два больших преимущества. Он может быть очень ярким и очень темным. По сути, он дает вам глубокий уровень черного, близкий к OLED, но с более яркими красками, чем может предоставить та же технология OLED.

Кроме того, в этих телевизорах используется самая передовая технология Sony для апскейлинга и обработки движений, так что все выглядит совершенно ясно. Фактически, это одни из лучших телевизоров. Но за эту привилегию придется заплатить огромную сумму — 12999 долларов только за 85” версию.

Другая серия 8К-телевизоров Sony ZH8, была анонсирована, но вероятнее всего появится на рынке во второй половине текущего года. Телевизоры этой линейки получат новую Smart-аудиосистему, которая будет использовать экран самого телевизора в качестве динамика. Также телевизоры будут способны автоматически оптимизировать изображение в зависимости от освещения в комнате.

LG Z9

Не стоит путать эту модель с вышеупомянутыми телевизорами Sony, несмотря на похожее название, так как это первый в мире OLED 8K-телевизор. При огромных 88” это немного удивительно, так как сам экран очень тонкий, несмотря на то, что телевизор выглядит очень массивно. Но такой вид ему придает подставка со встроенными динамиками, от которой нельзя отсоединить саму телевизионную панель. Здесь есть все преимущества OLED — идеальная точность цветопередачи на пикселе и невероятная контрастность.

Технология обработки изображений LG для масштабирования и устранения размытости при движении также превосходно справляется со своими обязанностями. Сам же телевизор заслуживает того, чтобы стать центральным элементом любой комнаты. И так как он стоит около 30000 фунтов стерлингов, другого варианта просто и не может быть.

Обновленная версия ZX должна выйти позже в этом году, вместе с 77” моделью, которую можно будет вешать на стену.

Samsung Q950

Если вы ищете 8K-телевизоры, которые не будут стоить так дорого и которые могут поместиться в обычной гостиной, то обратите внимание на линейку Samsung, где кроме 75”, 82” и 98” моделей есть телевизоры и с более скромными размерами в 55” и 65”. В этой категории их цена сравнима с OLED 4K-телевизорами эквивалентного размера.

Эти телевизоры базируются на фирменной технологии Samsung QLED, что означает, что им нужна подсветка в отличие от OLED. Samsung использует систему, аналогичную Sony ZG9, с массивом светодиодов, которые могут локально затемняться за дисплеем.

Недавно была анонсирована модель Q950TS с новым дизайном, который практически лишен рамок (соотношение экрана к передней площади телевизора составляет 99%), что выглядит очень красиво. Эта модель также оснащена динамиками со всех сторон для создания эффекта объемного звучания 5.1 и получила процессор масштабирования последнего поколения. Эта модель появится на рынке чуть позже, а вот модели Q950R 2019 года выпуска уже ожидают снижения цен, что делает возможность их приобретение еще более заманчивой.

LG 9 Series NanoCell

У компании LG есть еще одна линейка 8К-телевизоров с диагональю экрана 65” и 75”. Эти модели, использующие фирменную технологию NanoCell, получили тот же набор микросхем Alpha 9 второго поколения, что и OLED 8K-телевизоры LG, вместе с теми же дополнительными оптимизациями, разработанными специально для получения максимальной отдачи от процесса масштабирования 8K. Этот модельный ряд может похвастаться поддержкой входа HDMI 2.1, что позволяет обрабатывать сигналы 8K с частотой до 60 Hz, а также предоставляет все новые функции webOS, присутствующие на телевизорах LG.

Другие 8К-телевизоры, которые могут выйти на рынок в ближайшее время

Помимо упомянутых выше производителей, свой 8К-телевизор с диагональю экрана 65” представила и компания Toshiba. Правда, это концепт, который Toshiba планирует запустить в массовое производство сразу же, как только соответствующий контент станет повсеместно доступным. Такой же политики запуска «в обозримом будущем» придерживается и компания Sharp. В принципе, это неудивительно, так как обе компании входят в один холдинг.

Ведет работу над созданием OLED 8К-телевизора также компания Philips, которая даже продемонстрировала прототип на CES 2020. Но никто пока не знает, когда этот прототип станет массовым продуктом. У компании HiSense уже есть модель 8K-телевизора, но продается она в ограниченном числе стран.

Что можно смотреть в формате 8К?

Практически ничего… Голливуд пока привержен тенденции использовать 6K-камеры даже при работе в цифровом формате, поэтому разрешение старых фильмов может быть масштабировано только до этого разрешения. Если вы находитесь в Японии, то можете посмотреть первый телевизионный канал, ведущий трансляции в разрешении 8K. Этот процесс был запущен в стране Восходящего Солнца в преддверии Олимпийских игр 2020 года в Токио. Различные компании в разных странах мира тестируют трансляции в формате 8K, но массового их развертывания в ближайшее время не ожидается. Тем не менее, сервис Vimeo теперь поддерживает 8K-видео, да и YouTube любит быть в авангарде подобных новшеств, поэтому потоковое вещание в разрешении 8К выглядит очень обнадеживающе, конечно, если скорость вашего интернет-соединения справится с такой нагрузкой.

Возможен ли гейминг с разрешением 8К?

Запуск игр с разрешением 8K в некотором роде возможен, если у вас невероятно мощный компьютер. Вам понадобятся две видеокарты самого высокого класса, работающие в тандеме, и игры, в которые вы играете, должны иметь соответствующую поддержку. Обе консоли следующего поколения — Sony PlayStation 5 и Xbox Series X — обещали поддерживать 8K, но не ожидайте, что это будет означать, что каждая игра будет иметь настоящее разрешение 8K. Но у них определенно будет поддержка 8K HDMI, и они могут использовать умные методы апскейлинга, аналогично тому, что сейчас используется в PlayStation 4 Pro для некоторых требовательных игр с разрешением 4K.

В действительности вы будете в основном улучшать существующий контент, но с хорошим апскейлером можно будет добиться превосходного эффекта, особенно на большом экране. Он не будет выглядеть так же хорошо, как родной 8K, но будет выглядеть лучше, чем 4K. А вот экспериментировать с масштабированием до 8K разрешения HD не советуем.

Какой кабель HDMI нужен для 8K?

Теперь ответим на этот важный вопрос. Однозначно, вы не сможете использовать тот кабель, который поставлялся бесплатно с вашим DVD-плеером в 2011 году. Есть новый стандарт HDMI, который позволяет увеличивать количество пикселей, необходимое для 8K, по одному кабелю. Он называется HDMI 2.1 и имеет в 3 раза большую пропускную способность, чем предыдущая версия HDMI. Он обратно совместим с предыдущими подключениями HDMI, поэтому будет так же хорош для 4K или Full HD.

Кабели, которые сертифицированы для использования всей полосы пропускания нового типа подключения, имеют маркировку Ultra High Speed HDMI.

Стоит ли сейчас обновляться до 8К?

Обычно, когда происходят такие скачки в развитии технологий, хочется сразу же совершить покупку, чтобы видеть картинку на телевизоре в новом и лучшем разрешении. Но причина, по которой 8K-телевизор должен привлечь ваше внимание, заключается не только в этом. Это и наилучший на сегодняшний день процесс обработки движения, производительность и цветопередача.

Есть веская причина, по которой диагональ 8К-телевизоров в основном превышает 65”. Так вы сможете увидеть реальную разницу по сравнению с 4К-телевизорами. Если вы живете в доме, где можно установить телевизор с диагональю от 50” до 65”, то такая покупка не оправдает себя. Вам придется сидеть очень близко к экрану, чтобы разобраться в каждой детали. Но если у вас большая гостиная или специальная комната для домашнего кинотеатра, куда можно установить телевизор с диагональю от 70” и вплоть до 98”, тогда стоит серьезно задуматься о 8К-телевизоре.