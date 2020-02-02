Создан роботизированный Человек-паук для Диснейленда

Роботизированный «Человек-паук» будет проноситься над кампусом «Мстителей» в Диснейленде летом 2020 года, об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте Disney Parks.

Согласно представленному видео, роботизированный «Человек-паук» взлетит высоко в воздух над аттракционом, проделает на высоте несколько трюков, а затем исчезнет за зданиями. Он будет одет в новый костюм, разработанный руководителем отдела визуального развития Marvel Райаном Майнердингом (Ryan Meinerding).

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«Человек-паук» снабжен шарнирными роботизированными суставами и будет запускаться в воздух с помощью специального механизма. Фигура при этом будет поддерживаться тросами. Как это работает, можно посмотреть на следующем видео:

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Сообщается, что помимо этого аттракциона в кампусе «Мстителей» будет располагаться закусочная Pym Test Kitchen, в которой используется технология «Человека-муравья» и «Осы» для производства очень маленьких продуктов. Посетители также смогут ознакомиться с другими героями — Черной вдовой, Доктором Стрэнджем, Стражами Галактики, Черной пантерой, Тором, Локи и Железным человеком, а также штаб-квартирой Мстителей.