12.02.2020

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Sony выпускает SDK для удаленного управления камерой

Sony SDK

Компания Sony выпустила набор средств разработки программного обеспечения (SDK), для удаленного управления некоторыми камерами своего бренда. Пока SDK поддерживает модели Sony Alpha 7R iV и Alpha 9 II, но компания обещает расширить поддержку в будущем.

В SDK реализован удаленный доступ к ключевым элементам управления камерой и данным снимка, включая настройку параметров съемки, спуск затвора и предварительный просмотр в реальном времени.

«Интерес к новой линейке камер со стороны коммерческих компаний заставил нас выпустить собственное профессиональное программное обеспечение. Корректировки в настройках на программном уровне дадут возможность адаптировать интерфейс под личные нужды. Планируется расширить и перечень камер, с которыми работает утилита», — говорится в сообщении Sony.

Удаленное управление камерой может пригодиться в различных областях – от развлечений до охранных систем.

Стоит отметить, что пользователям Camera Remote API необходимо переключиться на новый SDK, либо найти другие варианты, так как Sony объявляет о прекращении поддержки. Найти новый SDK можно на сайте Sony.

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