Sony представила смартфон Xperia L4

Компания Sony анонсировала смартфон среднего уровня Xperia L4. Аппарат оснащен диагональю 6,2 дюйма разрешением HD+ с соотношением сторон 21:9. Производитель отмечает, что такой вытянутый дисплей более удобен для просмотра фильмов и одновременного использования двух приложений.

Смартфон построен на аппаратной платформе MediaTek Helio P22. Чип объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, флеш-памяти — 64 Gb.

Основная камера представлена тремя датчиками: 13 Мп с широкоугольной оптикой и фазовым автофокусом, 5 Мп модуль с ультраширокоугольной оптикой и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 8 Мп установлена в небольшом вырезе в верхней части экрана.

Емкость аккумулятора — 3580 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки, но ее мощность не уточняется.

Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани, есть разъем 3,5 мм. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 10.

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Смартфон Sony Xperia L4 выйдет в черном и синем вариантах цветового исполнения весной этого года. Цена пока не сообщается.