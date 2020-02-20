Sony представила смартфон Xperia L4
Компания Sony анонсировала смартфон среднего уровня Xperia L4. Аппарат оснащен диагональю 6,2 дюйма разрешением HD+ с соотношением сторон 21:9. Производитель отмечает, что такой вытянутый дисплей более удобен для просмотра фильмов и одновременного использования двух приложений.
Смартфон построен на аппаратной платформе MediaTek Helio P22. Чип объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, флеш-памяти — 64 Gb.
Основная камера представлена тремя датчиками: 13 Мп с широкоугольной оптикой и фазовым автофокусом, 5 Мп модуль с ультраширокоугольной оптикой и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 8 Мп установлена в небольшом вырезе в верхней части экрана.
Емкость аккумулятора — 3580 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки, но ее мощность не уточняется.
Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани, есть разъем 3,5 мм. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 10.
Смартфон Sony Xperia L4 выйдет в черном и синем вариантах цветового исполнения весной этого года. Цена пока не сообщается.