10.02.2020

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Sony не будет участвовать в MWC 2020, но проведет пресс-конференцию в онлайн-режиме

Sony

Японская корпорация Sony приняла решение отказаться от участия в выставке Mobile World Congress 2020 из-за вспышки коронавируса.

«Sony внимательно следит за развитием событий после новой вспышки коронавируса, охарактеризованной ВОЗ 30 января 2020 года как чрезвычайная ситуация во всем мире. Поскольку мы придаем первостепенное значение безопасности и благополучию наших клиентов, партнеров, средств массовой информации и сотрудников, мы приняли трудное решение отказаться от экспонирования и участия в MWC 2020 в Барселоне (Испания)», — сообщила компания на своем сайте.

Sony пообещала провести намеченную пресс-конференцию в запланированное время — в 8:30 (CET) 24 февраля 2020 года в форме видеотрансляции на своем официальном канале Xperia YouTube, чтобы поделиться новостями о новых продуктах.

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