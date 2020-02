Softprom by ERC становится официальным партнером Rhebo на территории стран Восточной Европы

В феврале 2020 года компании Softprom by ERC, Value Added IT Distributor на территории Восточной Европы, и Rhebo, ведущий поставщик решений для промышленного мониторинга, объявили о подписании партнерского соглашения.

Миссия Rhebo — обеспечить кибербезопасность и стабильность работы инфраструктуры АСУТП и Industrial IoT в промышленных, энергетических и водохозяйственных компаниях.

Ключевое решение Rhebo Industrial Protector осуществляет мониторинг промышленных сетей и обнаружение аномалий, контролирует и анализирует все коммуникации в рамках промышленных систем управления АСУТП в режиме реального времени.

Решение гарантирует актуальную инвентаризацию всех активов, соединений и свойств. Мониторинг сети функционирует без вмешательства в инфраструктуру.

Rhebo Industrial Protector анализирует каждое сообщение АСУТП на уровне содержимого с помощью технологии Deep Packet Inspection. Любое подозрительное событие в сети АСУТП фиксируется и оценивается в режиме реального времени.