20.02.2020

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Softprom by ERC становится официальным партнером Rhebo на территории стран Восточной Европы

Rhebo

В феврале 2020 года компании Softprom by ERC, Value Added IT Distributor на территории Восточной Европы, и Rhebo, ведущий поставщик решений для промышленного мониторинга, объявили о подписании партнерского соглашения.

Миссия Rhebo — обеспечить кибербезопасность и стабильность работы инфраструктуры АСУТП и Industrial IoT в промышленных, энергетических и водохозяйственных компаниях.

Ключевое решение Rhebo Industrial Protector осуществляет мониторинг промышленных сетей и обнаружение аномалий, контролирует и анализирует все коммуникации в рамках промышленных систем управления АСУТП в режиме реального времени.

Решение гарантирует актуальную инвентаризацию всех активов, соединений и свойств. Мониторинг сети функционирует без вмешательства в инфраструктуру.

Rhebo Industrial Protector анализирует каждое сообщение АСУТП на уровне содержимого с помощью технологии Deep Packet Inspection. Любое подозрительное событие в сети АСУТП фиксируется и оценивается в режиме реального времени.

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