В феврале 2020 года компания Softprom by ERC, Value Added Distributor на территории Восточной Европы, и ThreatMark, поставщик комплексного решение для предотвращения мошенничества в онлайн-банках, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. Согласно контракту, Softprom by ERC становится официальным дистрибьютором ThreatMark и займется продвижением решений в странах Европы и СНГ.

Компания ThreatMark была основана в Брно 2 года назад как лаборатория, специализирующаяся на разработке решений для кибербезопасности и защиты от онлайн-мошенничества. Продукты компании являются ответом на недостаточную безопасность онлайн-приложений и, что более важно, на тот факт, что безопасность их пользователей продолжает игнорироваться. Помимо разработки запатентованных решений для обеспечения безопасности, ThreatMark проводит исследования в области обнаружения вредоносных программ, искусственного интеллекта и поведенческой биометрии, а также применяет результаты своей исследовательской деятельности в производственной среде, в частности в банковских системах.

Идея ThreatMark заключается в том, чтобы создать простую в использовании, легкую в развертывании и в то же время эффективную платформу для обнаружения мошенничества, которая может поддерживать как крупнейших игроков отрасли, так и развертываться в малых и средних предприятиях с ограниченными ресурсами. Вся команда сосредоточена только на одном продукте и использует последние преимущества в области кибербезопасности.

Основной продукт компании — Anti Fraud Suite (AFS). Это решение для обнаружения мошенничества для цифрового банкинга и платежей является инновационным, многофункциональным и модульным. Оно обеспечивает поведенческое профилирование, включая поведенческую биометрию, анализ риска транзакций и обнаружение угроз в одном механизме анализа на основе машинного обучения.

Решение ThreatMark обрабатывает сотни параметров, которые определяют действия клиентов при открытии новой учетной записи в Интернете, во время входа в систему, а также помогает защитить пользователей во время их взаимодействия с приложениями. Оно анализирует параметры подключения, устройства и сеанса и измеряет взаимодействие пользователей с устройством и приложением.