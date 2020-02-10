Смартфоны Xiaomi и Redmi оснастили «радаром» коронавируса

Компания Xiaomi сообщила о запуске новой функции в фирменной оболочке MIUI 11. Об этом сообщается на официальной странице команды MIUI в китайской социальной сети Weibo.

Смартфоны Xiaomi и Redmi получили функцию «Радар вспышки» (Radar of Outbreak). Система сообщает оперативные сведения относительно распространения опасного коронавируса поблизости от пользователя, включая количество подтвержденных случаев заболеваний в данной местности. Необходимые статистические данные специалисты компании получают из официальных источников.

Помимо этого, пользователи Xiaomi и Redmi могут через фирменный цифровой помощник осуществлять мониторинг в реальном времени за распространением опасного вируса.